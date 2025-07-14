Премию Державина получил автор детективов за трилогию о Казанской иконе Богоматери

Автор серии романов «Я – вор в законе» Евгений Сухов стал лауреатом республиканской премии имени Гавриила Державина за трилогию «Скитания Чудотворной».

«Скитания Чудотворной» – это не только история Казанской иконы Божьей Матери. Конечно, там есть история, она начинается даже с VI века, когда не было икон. Это – история Евразии и религии», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.

Сухов родился в Германии. По словам председателя Ркаила Зайдуллы, сейчас он живет в Австрии. Первые попытки в литературном творчестве Сухов предпринял еще в юности. В биографии писателя на сайте Союза писателей РТ указано, что это было еще в 1969 году. Окончательно Сухов-писатель сформировался к началу девяностых. В 1993 году в газете «Молодежь Татарстана» начал печататься его роман «Я – вор в законе». Позднее Сухов начал сотрудничать с московскими издателями.

«Думаю, я раскрыл некоторые тайны, которые не известны широкому читателю», – рассказывал Сухов. Он некоторое время провел в индивидуальных экскурсиях по Ватикану, которые, как он утверждает, расширили его познания в отношениях Русской православной церкви и Ватикана.

Среди соискателей премии Министерство культуры Татарстана утвердило всего 9 претендентов. Помимо Сухова, среди них также были: Галина Булатова (книги переводов «Сильнее меня», «На своем языке» и другие переводы татарской поэзии), Вера Хамидуллина (поэтический сборник «Риски памяти»), Екатерина Аничкина («Кролик на луне»), Дмитрий Сивков (роман «Дубровский. Дело князя Верейского»), Светлана Мингазова (сборник стихотворений «В хрупком сумраке утра…»), Людмила Уфимцева (книга «Писатель Геннадий Паушкин»), Эдуард Учаров (книга «Каменев идет умирать…»), Рауза Хузахметова (книга «Цвета радуги»).

Премия Державина – ежегодная премия, но каждый год она «чередуется»: один год она присуждается за выдающуюся работу в сфере юриспруденции и права, на следующий год – в сфере литературы. Вручение премии приурочено ко дню рождения поэта и государственного деятеля. В этом году Россия празднует его 282-летие.