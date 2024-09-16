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Премия имени Махмутова присуждена сотруднику ИРО РТ и учителю истории из Казани
Учитель истории и обществознания казанской гимназии №184 имени М. И. Махмутова Ильмира Фазылзянова и ведущий научный сотрудник Центра реализации программ и проектов Института развития образования РТ Диляра Шакирова стали лауреатами Государственной премии имени М. И. Махмутова за 2024 год. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Государственная премия имени Мирзы Махмутова вручается с 2017 года. Ее лауреатами становятся педагогические работники за значительные достижения в научно-методической работе, подготовку педагогических кадров, внедрение технологий в образование, развитие дидактики и практическую деятельность. Каждый год ее получают два педагога.
В прошлом году этой премии были удостоены директор Научно-исследовательского института педагогических инноваций и инклюзивного образования Казанского инновационного университета имени Тимирясова Дания Ахметова и учитель английского языка гимназии №141 Советского района Казани Ольга Гаврилова, о чем сообщал «Татар-информ».
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