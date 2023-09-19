Минниханов подписал указ о присуждении госпремии им. Махмутова в 2023 году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственной премии РТ им. М.И. Махмутова в 2023 году. Документ опубликован на сайте руководителя РТ.

Ее обладателями стали доктор педагогических наук, проректор по непрерывному образованию, директор научно-исследовательского института педагогических инноваций и инклюзивного образования Казанского инновационного университета им. Тимирясова (ИЭУП) Дания Ахметова и учитель английского языка гимназии №141 Советского района Казани Ольга Гаврилова.

Государственная премия имени Мирзы Махмутова вручается с 2017 года. Ее получают педагогические работники за значительные достижения в научно-методической работе, подготовку педагогических кадров, внедрение технологий в образование, развитие дидактики и практическую деятельность.

В этом году, напомним, размер премии был повышен в 2,5 раза — до 250 тыс. рублей. Ежегодно ее получают по два педагогических работника.