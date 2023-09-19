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Минниханов подписал указ о присуждении госпремии им. Махмутова в 2023 году
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственной премии РТ им. М.И. Махмутова в 2023 году. Документ опубликован на сайте руководителя РТ.
Ее обладателями стали доктор педагогических наук, проректор по непрерывному образованию, директор научно-исследовательского института педагогических инноваций и инклюзивного образования Казанского инновационного университета им. Тимирясова (ИЭУП) Дания Ахметова и учитель английского языка гимназии №141 Советского района Казани Ольга Гаврилова.
В этом году, напомним, размер премии был повышен в 2,5 раза — до 250 тыс. рублей. Ежегодно ее получают по два педагогических работника.
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