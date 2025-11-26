Премия «Глаголица» признана лучшим просветительским проектом Татарстана

Знак премии «Глаголица»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Международная независимая литературная премия «Глаголица», реализуемая благотворительным фондом «Счастливые истории», признана лучшим просветительским проектом Татарстана. Лучшим же просветителем республики стал первый проректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Игорь Бикеев. Проект и преподаватель вошли в число обладателей первых в истории региональных наград «Знание.Премия», сообщает пресс-служба общества «Знание».

Подобные награды будут вручаться впервые, обратил внимание первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко, открывая состоявшееся в Москве заседание почетного жюри премии.

Премия «Глаголица» – один из крупнейших детско-юношеских литературных проектов в России, направленный на развитие русского языка, чтения и творческого потенциала подростков 10–17 лет. Ежегодно инициатива объединяет от 2,5 тыс. до 3 тыс. участников из 74 регионов России и 31 страны мира. Конкурс включает четыре направления (проза, поэзия, драматургия, перевод), в его рамках проводятся мастер-классы, творческие встречи и поэтические спектакли. За 12 лет участниками «Глаголицы» стали свыше 15 тыс. юных авторов.

Игорь Бикеев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игорь Бикеев – не только первый проректор КИУ, но и профессор кафедры уголовного права и процесса этого вуза. В 2024-2025 годах он прочитал более 40 публичных лекций и дал свыше 50 экспертных интервью, затрагивая темы антикоррупционной политики, цифровых технологий, духовных ценностей, международных отношений и роли России в формировании нового мирового порядка. Его аудитория превысила 100 тыс. человек, проживающих в России и дружественных странах.

Кроме того, Бикеев – соавтор книги о БРИКС, участник создания Школы стратегического мышления и уникальной аудитории БРИКС в университете. Его деятельность укрепляет народную дипломатию, развивает интеллектуальный потенциал молодежи и опирается на традиционные российские ценности, отметили в пресс-службе общества «Знание».

Обладателей региональных наград определил экспертный совет «Знание.Премии», в который вошли более 300 представителей всех регионов России. Каждую заявку рассматривали пять экспертов.