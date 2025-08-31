В Казани назвали победителей XII Международной литературной премии «Глаголица»

В новом здании Татарского академического театра им. Камала назвали имена победителей XII Международной независимой литературной премии «Глаголица». Кульминация пятидневного творческого марафона, в котором приняли участие более 100 финалистов из 10 стран мира, прошла в восточном зале театра.

Итогов конкурса с волнением ждали юные авторы из России, США, Греции, Кипра, Монголии, Китая и других стран. Программу открыл Казанский камерный оркестр «La Primavera» под руководством заслуженного артиста России и Татарстана, народного артиста РТ Рустема Абязова. Церемонию вел заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

В этом году на конкурс поступило 2115 работ из 36 стран. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Ташкент. Среди номинаций традиционно лидируют проза и поэзия на русском языке, организаторы также отмечают рост заявок в номинации «билингвы».

В состав жюри конкурса вошли Виктор Лунин, Сергей Махотин, Дмитрий Псурцев, Наталия Волкова, Галимьян Гильманов, Рифат Салахов, Надежда Ажгихина и другие известные литераторы.

«Я вижу, как растет этот конкурс, какие великолепные и талантливые у нас дети. Они уже делают вещи совершенно как взрослые», – рассказал Лунин корреспонденту «Татар-информа».

За насыщенное наполнение Виктор Лунин назвал «Глаголицу» лучшим конкурсом в России. Он судит его уже 11 лет, и за это время многие участники конкурса уже стали настоящими поэтами, писателями, журналистами и драматургами.

«Главным образом это опыт и новые друзья», – считает Лунин.

Из двух тысяч заявок в каждую номинацию было отобрано по 10-20 авторов. Уже из них судьи определили лучшего:

Проза на русском: Хасан Кочиев (Москва, 10-13 лет), Ярослава Пчелина (Краснодар, 14-17 лет);

(Москва, 10-13 лет), (Краснодар, 14-17 лет); Поэзия на русском: Дарья Крамичева (Санкт-Петербург, 10-13 лет), Елена Ануфриева (Северодвинск, 14-17 лет)

(Санкт-Петербург, 10-13 лет), (Северодвинск, 14-17 лет) Проза на татарском: Адиля Харисова (Актаныш, 10-13 лет), Лиана Шакирова (Актаныш, 14-17 лет);

(Актаныш, 14-17 лет); Поэзия на татарском: Замира Сабирова (Рыбная Слобода, 10-13 лет), Эндже Ильясова (Актаныш, 14-17 лет).

«Для победителей «Глаголицы» это не финишная черта – это только старт. Хрустальная сова (главный приз конкурса – прим. Т-и) – это не то, что надо убрать на полку и забыть. Наоборот: хрустальная сова должна открыть вам дверь в мир большой литературы», – отметила во время церемонии награждения начальник Управления культуры и развития языков народов Татарстана Аппарата Кабмина РТ Ляйсан Низамова.

Эссеистика: Анна Плесовских (Тобольск);

(Тобольск); Билингвы: Екатерина Близнец (Минск, 10-13 лет), Иван Колесников (Лимассол, 14-17 лет);

(Минск, 10-13 лет), (Лимассол, 14-17 лет); Переводы: Лада Полицковая (Санкт-Петербург);

(Санкт-Петербург); Драматургия: Карина Назарова (Екатеринбург).

А также были присуждены специальные призы имени Роберта Миннуллина и Михаила Яснова и другие награды.

«Глаголица», можно сказать, посеяла зерно, теперь оно должно взрасти. Вы, ребята, продолжайте общаться, не рвите связей. Даже если кто-то сегодня не победил – дорогу осилит идущий», – пожелала основатель благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

Премия «Глаголица» продолжает открывать новые имена в литературе, объединяя разные культуры и поколения. Особую значимость событию придало недавнее включение «Глаголицы» в перечень олимпиад и конкурсов Минпросвещения РФ. Теперь победители могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы.