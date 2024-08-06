Рустам Минниханов повысил Арбузовскую премию и перевел ее из долларов в рубли

В Татарстане лауреаты Арбузовской премии в области фосфорорганической химии теперь получат вознаграждения в рублях. Так, если раньше победителям выплачивали 5 тыс. долларов, то теперь начнут платить 500 тыс. рублей. Указ о внесение таких изменений подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Заменить <…> слова „5 тыс. долларов США“ словами „500 тыс. рублей“», — говорится в документе.

Отметим, что в результате таких «корректировок» размер выплаты даже вырос: ранее по курсу доллара от 6 августа 2024-го выплата составляла 424 750 рублей (1 доллар = 84,95 рубля).

Также, согласно указу, вносятся изменения в состав комитета по присуждению премии. Оттуда выводят Г. В. Стинского и вводят Эмилю Шамсутдинову – начальника отдела координации взаимодействия по техническим наукам Академии наук РТ.

Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии учредили по указу Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в 1997 году. Ее присуждают раз в два года ученым, внесшим выдающийся вклад в развитие химии фосфора.