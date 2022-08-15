В военкомате рассказали, можно ли попасть в батальоны «Алга» и «Тимер» с судимостью

В соцсетях все чаще появляются вопросы, как поступить на службу по контракту в батальоны «Алга» и «Тимер» татарстанцам, у которых за спиной условный срок за то или иное правонарушение.

«Мужчина, у которого есть непогашенный условный срок, не может служить по контракту. Это четко прописано в законе – для прохождения службы по контракту, судимость должна быть погашена», – рассказал «Татар-информу» офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани капитан Рустам Сафиуллин.

Если условный срок погашен, то препятствий для службы по контракту в именных батальонах нет, отметил Сафиуллин.

Капитан подчеркнул, что по контракту не берут служить людей, которые отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также тех, кто получил срок по статье за хранение, распространение либо употребление наркотиков.

«По статье 228 - за наркотики - даже если срок был условный, на службу по контракту не принимаем», – сделал акцент Рустам Сафиуллин.