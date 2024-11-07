Премьерой VIII фестиваля #StagePlatforma станет балет об известном художнике

В новом сезоне фестиваль современного балета #StagePlatforma представит зрителям очередную премьерную постановку — спектакль об известном художнике. Событие анонсировал генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист Татарстана, премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко перед началом показов VII фестиваля #StagePlatforma.

«У меня уже есть идеи на 2026 и 2027 годы. Они рождаются молниеносно. Главное — найти единомышленников. На следующий год хореографом выступит Александр Сергеев из Мариинского театра, мы будем работать с питерской компанией. Будем ставить про одного художника наподобие Микеланджело», — пояснил Ивенко.

В этом году фестиваль современного балета #StagePlatforma проходил 5 и 6 ноября на сцене Татарского театра оперы и балета. Программа включала двухактный психологический триллер-балет «Личности Миллигана» и премьеру этого года — одноактный балет «Тесла», посвященный инженеру-изобретателю Николе Тесле.