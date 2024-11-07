Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Премьерой VIII фестиваля #StagePlatforma станет балет об известном художнике
В новом сезоне фестиваль современного балета #StagePlatforma представит зрителям очередную премьерную постановку — спектакль об известном художнике. Событие анонсировал генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист Татарстана, премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко перед началом показов VII фестиваля #StagePlatforma.
«У меня уже есть идеи на 2026 и 2027 годы. Они рождаются молниеносно. Главное — найти единомышленников. На следующий год хореографом выступит Александр Сергеев из Мариинского театра, мы будем работать с питерской компанией. Будем ставить про одного художника наподобие Микеланджело», — пояснил Ивенко.
В этом году фестиваль современного балета #StagePlatforma проходил 5 и 6 ноября на сцене Татарского театра оперы и балета. Программа включала двухактный психологический триллер-балет «Личности Миллигана» и премьеру этого года — одноактный балет «Тесла», посвященный инженеру-изобретателю Николе Тесле.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»