Премьера балета «Тесла»: в Казани поставили в танце роман с электричеством

Электрозавод на сцене

«На разогреве» балета «Тесла» оказался психологический триллер «Личности Миллигана» -ю– постановка, три года назад вызвавшая необоснованное негодование диванных цензоров еще до своей премьеры. С тех пор спектакль, ставший к 2023 году двухактным современным балетом, показали в московском «Крокус Сити холле» и совсем недавно, в конце октября, в Альметьевске. Зрителям VII фестиваля StagePlatforma балет «Личности Миллигана» стал напоминанием о том, с чего начиналась история постановок «кинобалетов» Олега Ивенко.

Ждать, собственно, самой премьеры фестиваля пришлось до третьего отделения.

«Самая сложная задача была — правильно подобрать декорационный момент, световой момент, потому что в этом спектакле намного больше декораций, чем в “Личностях Миллигана». В “Миллигане“ несколько стенок, диван, тумба, телефон, а тут целый завод, электроприборы, катушка Теслы, колба, которая была сделана на заказ сочинским музеем Теслы», - рассказал перед премьерой Ивенко.

«Самой сложной задачей было правильно подобрать декорационный и световой моменты»

Постановка идет в двух составах. В первый день фестиваля главные партии исполнили артисты театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Антон Полодюк, Каролина Заборне, Александра Елагина. Во второй день их сменят заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Олег Габышев, прима-балерина ТАГТОиБ имени Джалиля Кристина Андреева-Захарова, Дина Набиуллина. В главной партии самого Николы Теслы оба дня выходит сам Олег Ивенко.

Бессонная ночь накануне премьеры

Олег Габышев помимо партии Эдисона в балете «Тесла» предстал, как и в «Личностях Миллигана», хореографом постановки. Готовя премьеру, артисты и технические службы, провели накануне в театре бессонную ночь.

«Когда государственная система тебя обеспечивает (зал, артисты) - это одно дело, когда частная компания, частный фестиваль - совсем другое. Конечно, есть поддержка и Министерства культуры, и театра, но минимальное количество и постановочных дней, и сценических - одна ночь. Сегодня (накануне премьеры, – прим. Т-и) было много сюрпризов, потому что мы впервые увидели декорации. Всю ночь это собиралось, свет ставился. Спектакль сложный технически - Тесла, электричество, хочется использовать спецэффекты. У нас не было полноценного прогона на сцене. Но зритель увидит, надеюсь, магию, когда соединятся все пазлы. Самыми сложными были переходы. И то, что нас в спектакле всего восемь человек, чтобы держать публику», - признался Габышев.

Главной драмой становится ссора Теслы с его американским нанимателем Томасом Эдисоном

Создавая образ Теслы, рассказал он, использовали, с одной стороны, и некоторые стереотипные ассоциации – например, в образах ученого, а с другой, отказались от нередко присущей гениям «сумасшедшинки». Второе уже во избежание переклички с балетом «Личности Миллигана». Никола Тесла, по словам Габышева, получился более рациональный, но и более эмоциональный.

«Он был гений, пророк электричества, который, как и да Винчи, опережал время - люди не были готовы к его открытиям, к той бесплатной энергии, которой он хотел поделиться. Некоторые его эксперименты не могут повторить, хотя сколько лет прошло: например, эксперимент, когда он осветил поле на 40 километров двумястами лампами», - сказал Габышев.

Гром, молния и роман с электричеством

Балет действительно напоминает кино. Первая сцены «Теслы» - гроза с молниями и громом, которую еще мальчишкой наблюдает Тесла.

Спектакль получился необычным, зрелищным и очень лаконичным – за 35 минут перед публикой вкратце разворачивается история сербского инженера, главной драмой которой становится ссора с его американским нанимателем Томасом Эдисоном, а главным действом всей жизни – роман с электричеством.

Физическое явление в постановке, к слову, имеет женское лицо. В первый вечер премьеры партию Электричества танцевала Каролина Заборне, сегодня в ней предстанет Кристина Андреева-Захарова. Девушкам сшили облегающий костюм из черного латекса, на фоне гиперболизированных проводов они в паре с Ивенко срывают овации зрителей.

«Мне пришлось найти новые краски, новые решения. Работали с большим вдохновением, я для себя делал много тех вещей, которые в «Милигане» делал наощупь, а здесь — смелее. Для композитора огромное значение имеет тембровый мир. Если в «Милигане» это стандартный симфонический оркестр и все его возможности, то в «Тесле» я постарался сконцентрироваться именно на тех звуках, которые мне нужны: я взял струнный оркестр, убрал полностью духовые, ввел клавесин (электронный, но звучит так же), маримбу, виброфон. Я держал отчасти в голове “Кармен-сюиту" Щедрина», - рассказал о своем втором балете с Олегом Ивенко композитор Эльмир Низамов.

Провода в постановке, отметил он, — драматургический образ, и струнные инструменты тоже символизируют провода, без которых Тесла хотел передавать энергию.

Электричество в постановке имеет женское лицо

«На следующий год будем ставить про одного художника наподобие Микеланджело»

Музыка к балету «Тесла», сообщил Низамов, спустя какое-то время будет опубликована на музыкальных платформах. Композитор предполагает, что ее можно будет услышать и вне балета – в концертных программах.

Несмотря на всю зрелищность, современные светящиеся декорации и музыку, написанную специально для балета «Тесла», но кажущуюся будто очень знакомой, новая постановка #StagePlatfoma кажется преждевременно завершенной. История на зрительский вкус требует развития, развернутости – то ли в своем продолжении, то в дополнении деталями и сценами. Хотя сам Олег Ивенко за пару недель до премьеры в интервью говорил, что балет «Тесла» продолжения иметь не будет.

Продюсер фестиваля уже продумывает сценарии следующих сезонов #StagePlatfoma.

«Когда мы выбирали идею про Николу Теслу, исходили из того, какая это эпатажная личность и насколько многое без него не происходило бы в нашем XXI веке. Он создал невероятное множество вещей в инженерном и электрическом плане, поэтому мы, наверное, отдаем дань уважения этому персонажу, который сделал для человечества невообразимые вещи. Моя идея #StagePlatform состоит в том, чтобы открывать классные имена, показывать их через танец современной хореографии с классными хореографами, классными художниками, видеопроектировщиками, световыми инженерами. Я надеюсь, что этот спектакль станет открытием фестиваля.

У меня уже есть идеи на 2026 и 2027 годы. Они рождаются молниеносно. Главное — найти единомышленников. На следующий год хореографом выступит Александр Сергеев из Мариинского театра, мы будем работать с питерской компанией. Будем ставить про одного художника наподобие Микеланджело», - анонсировал Ивенко.

Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»

Видео Оксаны Романовой