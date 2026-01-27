Премьера фильма о Марджани должна состояться на кинофестивале «Золотой Минбар»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ожидается, что премьера российско-узбекской совместной картины «Учитель» о выдающемся татарском богослове, ученом и просветителе Шигабутдине Марджани состоится на кинофестивале «Золотой Минбар». Кроме того, премьерные показы запланированы в Москве и Узбекистане. Продюсер фильма Миляуша Айтуганова уверена, что это будет интересная картина для всех мусульманских стран.

В последний день съемок журналисты получили возможность познакомиться с творческой группой. «Если нам удастся заинтересовать вас будущим фильмом, мы достигнем своей цели», – сказала Миляуша Айтуганова. У фильма два режиссера: от Узбекистана – Ильхом Мухаммадиброхимов, от Татарстана – Рамиль Тухватуллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я считаю, что мы снимаем большое кино – большое кино о великой личности. Личность такого масштаба продолжает играть позитивную роль в формировании правильного понимания ислама. Это очень важно», – сказал Рамиль Тухватуллин.

«Очень важно, что этот фильм снимается двумя сторонами – Татарстаном и Узбекистаном, двумя братскими народами, и что он пользуется поддержкой федерального центра. Это очень сильное политическое решение. Мы, многонациональная и многоконфессиональная страна, уделяем внимание всем традиционным религиям. Это прекрасная возможность для нас открыть традиционный ислам», – продолжил он.

«У каждого режиссера своя точка зрения. Рамиль Тухватуллин – очень талантливый, хороший режиссёр. Ильхом Мухаммадиброхимов – тоже сильный режиссер. Будучи единственным оператором, мне приходилось сначала прислушиваться к одному, потом к другому. Но мы пришли к консенсусу – в результате появились эпизоды, которые вы увидите в будущем», – заметил кинооператор Умид Маликов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Один из лучших операторов Узбекистана», – представила Умида Маликова продюсер фильма Миляуша Айтуганова.

В фильме показано детство Шигабутдина Марджани и время его учебы в Бухаре. Чтобы продемонстрировать его деятельность в Казани, потребуется отдельный фильм.

Рузиля Мухаметова