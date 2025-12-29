Узбекистан и Татарстан начали съемки совместного фильма о Шигабутдине Марджани

25 декабря 2025 года в Узбекистане начались съемки художественного фильма «Учитель» о выдающемся татарском богослове, ученом и просветителе Шигабутдине Марджани. Зритель увидит, как проходило детство ученого, а также его обучение в Бухаре и Самарканде, где он начинает заниматься научной деятельностью.

Фильм создается в рамках сотрудничества киноучреждений Татарстана и Узбекистана, а в его производстве участвуют кинокомпания «Фильм Фьюжн ПРО» на базе киноконцерна «Мосфильм», Минкультуры РФ, Агентство кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан и ГБУК РТ «Татаркино». Режиссером фильма от Татарстана стал Рамиль Тухватуллин, от Узбекистана — Илхом Мухаммадиброхимов.

Съемочный процесс начался в историческом медресе Мир-и-Араб в Бухаре, где в свое время обучался великий ученый. Как отметила генеральный продюсер фильма Миляуша Айтуганова, в медресе сохранилась памятная именная табличка, установленная в 2019 году в честь 200-летия со дня рождения Марджани, а также комната и учебный класс, где, предположительно, он проживал и учился.

В съемках казанского периода жизни Марджани, запланированных на конец января — начало февраля 2026 года, будут задействованы и татарстанские актеры. Сама же премьера кинокартины состоится в рамках Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» в начале сентября 2026 года.

Фото: Telegram-канал Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента