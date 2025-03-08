Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

Накануне камаловцы представили музыкальную комедию «Башмачки» в постановке Фарида Бикчантаева. Спектакль показывают в старом здании ТГАТ, а главной его приманкой стало исполнение музыки по оригинальной партитуре Джаудата Файзи новым составом оркестра театра. Впечатлениями от премьерного показа поделилась культурный обозреватель «Татар-информа».





С оригинальной партитурой наперевес

Удивительно, но всесоюзно популярные в середине прошлого века «Башмачки» до этого момента ни разу не ставились на сцене академического татарского театра. Хотя национальный татарский театр, форвардом которого на протяжении века остается театр Камала, сложно представить без жанра лирической музыкальной комедии. Спектакли «Голубая шаль», «Казанское полотенце», «Асылъяр», «Молодые сердца» в сопровождении оркестра давно стали золотым фондом национальной драмы.

Вероятно, главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев взялся за эту сложную в музыкальном плане постановку в связи с усилением состава оркестра театра и реализацией проектов по популяризации татарской оркестровой музыки. Незадолго до премьеры руководитель оркестра Данияр Соколов рассказал в интервью «Татар-информу», что коллективу удалось заполучить оригинальную и полную симфоническую партитуру Джаудата Файзи, хранившуюся в архиве ТАГТОиБ им. М. Джалиля. Для драматического театра это довольно сложный жанр, требующий недюжинного вокального мастерства от артистов и полноценной работы музыкантов на протяжении всего спектакля.

Первый слева – Радик Бариев, четвертая слева – Райхан Габдуллина

Из золотого фонда Башдрамы через татарскую оперу во всесоюзную известность

Исторически автором литературного первоисточника — пьесы «Башмагым» — является башкирский драматург Хабибулла Ибрагимов, который поработал руководителем фронтового театра, музыкальным редактором Центрального радиовещания в Москве и руководителем самодеятельных хоров Уфы. Спектакль впервые вышел в 1922 году на башкирской сцене. Либретто по пьесе написал известный татарский драматург Тази Гиззат по просьбе композитора, фольклориста, завмуза татарского театра Джаудата Файзи. Это был конец ноября 1941 года – чтобы поднять дух народа, нужна была оптимистичная и яркая музыкальная комедия.

Ее премьера состоялась 1 марта 1942 года на сцене Татарского театра оперы и балета. В комедии высмеивался быт татарского купечества начала XX века и осуждалось бесправие татарской девушки.

По сюжету казанский купец Карим бай, чтобы избежать банкротства, решает выдать замуж свою дочь Сарвар за немолодого богатого купца Гафурова. Свадебным подарком жениха, присмотревшего себе четвертую жену, стали золототканые башмачки. Но Сарвар любит бедного студента Галимжана, и чтобы помешать предстоящей свадьбе, тот тайно уносит башмачки. После ряда сюжетных столкновений и благодаря находчивости тетушки Джихан и смелости самих Галимжана и Сарвар они выходят победителями, бросая вызов старому укладу.

Как писал брат композитора Мидхат Файзуллин, премьерный показ подарил настоящий праздник и так вдохновил народ в военную пору, что даже темные улицы и проверки документов не снизили этот заряд. Любопытно, что произведение стало популярным на территории всего Советского Союза — в начале 50-х его ставили в Киеве, Харькове, Свердловске, Ташкенте, Фрунзе, Омске, Улан-Удэ, Алма-Ате и Кызыле.

Лучшие голоса труппы, креативный оркестр и «первенцы» Бикчантаева

Как и ожидалось, ключевые партии в «Башмачках» исполняют лучшие вокалисты камаловской труппы: Райхан Габдуллина (Сарвар), Раиль Шамсуаров (Галимжан), Лейсан Рахимова (Джихан). «Тяжелая артиллерия» первого актерско-режиссерского курса Бикчантаева 1995 года выпуска тоже «борозды не портит». Собственно, она всегда служит гарантией качества — каждый из созданных образов имеет свои изюминку и обаяние, которые притягивают зрителя, при этом все они составляют слаженный ансамбль: Радик Бариев, Минвали Габдуллин, Ильтазар Мухаматгалиев, Рамиль Вазиев.

Если старшее поколение и прекрасная половина в спектакле выглядят более-менее традиционно, то Галимжан появляется на сцене в образе современного курьера с характерной яркой термосумкой за спиной и в кроссовках. Маркер социального статуса шакирда дореволюционного медресе будет считываться поколением нейросетей безошибочно, а именно оно является целевой аудиторией спектакля (на афишах значится маркировка 12+).

Незатейливая водевильная история обильно сдобрена фирменными бикчантаевскими гэгами, привычным жизнерадостным и хорошо поющим «курятником» женской массовки, креативной современной хореографией (Лилия и Айрат Багаутдиновы) и даже акробатическими номерами. Даже написание писем превращаются в пантомиму, а чтение их на русском языке с татарским акцентом неизменно вызывает хохот и аплодисменты в зале.

Оркестр тоже действующее лицо спектакля, он то участвует в семейном торжестве, то получает «на чай» от богача Гафурова (Минвали Габдуллин), то помогает в поисках пропавшей Сарвар. В самом разгаре интриги истории музыка Джаудата Файзи вдруг перетекает в современный ритм — Сарвар и Джихан вдруг начинают выдавать музыкальный речитатив в духе рэп-баттлов, а потом все вновь возвращается в классическое русло. Такой вот музыкальный гэг.

Вместо бархата и парчи — цветной трикотаж, вместо интерьерных декораций — парящие «витражи»

Для тех, кто помнит постановку оперного театра, в которой ведущие партии исполняли Руслан Даминов, Галина Казанцева и Рафаэль Сахабиев, «Башмачки» Бикчантаева станут, пожалуй, полной неожиданностью. Традиционные для татарского быта бархат, шелк, золотое шитье и реалистичные интерьеры заменили в постановке 2025 года на изящную стилизацию в духе дизайнерских сувениров ярмарки фестиваля «Печән базары».

Костюмы выпускницы Фешинского училища Марины Марьянич мимикрируют под национальную одежду татар XIX века, но выполнены в трендах современной казанской городской моды. Они сшиты из технологичных легких ярких тканей, татарский узор присутствует в виде аппликаций. Калфаки заменены яркими трикотажными колпаками, свисающими набок, камзолами служат вязанные жилетки с символическим орнаментом, а вместо ичигов — цветные гетры. При этом костюмы довольно точно передают социальный статус героев, образы персонажей и общее настроение эпохи. Правда, костюм Галимжана почему-то делает его похожим не на шакирда, а на балканского крестьянина.

К слову, в прошлом году Марьянич (ученица главного художника театра Камала Сергея Скоморохова) получила «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» в спектакле «Муть. Мухаджиры». А сам Сергей Геннадьевич создал минималистичные решения для декораций – виды Казани, нарисованные на прозрачных пластиковых фигурах, установленных на металлических конструкциях. Они имитируют одновременно старый город и балкончики дома Карим бая. Вместо тяжеловесных старинных интерьеров в духе «дорого-богато» — пара белых стульев, плетеная лавка, зонт и цветочные горшки.

Единственное, в чем в полной мере воплотилась эпоха, – это сами башмачки. Расшитые, блестящие и изящные туфельки словно телепортировались из XIX века и смотрятся как аниквариат. Недаром стоят целых 500 дореволюционных рублей.

В целом музыкальная комедия «Башмачки» обещает сделаться кассовым хитом репертуара и, думаю, встанет в один ряд по популярности у молодежи с «Мәхәббәт FM» и «Җанкисәккәем». Следующие премьерные показы пройдут 8 и 25 марта.

Фотографии Рамиля Гали / «Татар-информ»