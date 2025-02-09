Дирижер Данияр Соколов: «Мы нашли оригинальную партитуру “Башмачков”»

Оригинал партитуры Джаудата Файзи к «Башмачкам» прозвучит на премьере спектакля 7 марта в театре Камала. О том, что стало с коллективом Sforzando, почему невозможно сделать записи оригиналов Салиха Сайдашева, а также о причинах своего прихода в театр и отношениях с прежним завмузом худрук оркестра театра Данияр Соколов рассказал «Татар-информу».





Выпускник Казанской консерватории Данияр Соколов получил известность благодаря своему проекту Sforzando, который в 2017 году получил грант Президента России

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Выпускник Казанской консерватории Данияр Соколов получил известность благодаря своему проекту Sforzando, который в 2017 году получил грант Президента России на 7,3 млн рублей. В 2021 году арт-менеджер занял место аксакала, скрипача и композитора, бессменного завмуза Камаловского театра Фуата Абубакирова, а в афише театра появились сольные программы оркестра. О новом формате работы музыкального коллектива мы поговорили с худруком оркестра в одном из репетиционных залов нового здания театра.

«Оркестр театра Камала мы расширили до состава малого симфонического»

— Данияр, почему после вольных проектов Sforzando и руководящей работы в Казанском Кремле вы пришли в театр Камала?

— Потому что перспектива стабильности и какой-то приемлемой базы для оркестра была весьма заманчивой. До этого момента у нашего молодежного оркестра была проектная работа, разовая, без зарплат и соцпакетов. В театре Камала оркестр был человек на десять, они на тот момент играли два спектакля — «Голубую шаль» и «Зятья Гэргэри». Мне поставили задачу вывести коллектив на сценические площадки города как самостоятельную концертную единицу. И я понимал, что для этого необходимо было расширять состав до 40 человек, как и положено малому симфоническому оркестру: парный состав духовых, струнных, ударных инструментов.

Руководство театра пошло навстречу, мы сформировали коллектив. Они также поддержали идею моего обучения дирижерскому ремеслу. Сегодня я являюсь студентом 4 курса Санкт-Петербургской консерватории, учусь у Александра Ивановича Полищука, ассистента Ильи Мусина, одного из основоположников российской дирижерской школы. Каждый месяц езжу туда на учебу.

— Вашего консерваторского образования оказалось недостаточно?

— Да, я понял это еще когда наш дирижер Евгений Сакмаров уехал учиться в Канаду сразу после пандемии. Я не нашел достойной кандидатуры на его место, поэтому взялся сам. Известны же случаи, когда люди даже без образования дирижируют оркестрами, и мне казалось, что это как будто бы нормально. Но, поработав год, я понял, что этому ремеслу действительно надо учиться. Взаимодействовать с коллективом оркестра надо профессионально, передавать свои дирижерские идеи правильно. А для этого надо знать особенности каждого инструмента, говорить с музыкантами на понятном им языке. Когда я пришел в театр, то сразу поступил на дирижерский факультет.

«Фуат Абубакиров очень помогает нам в качестве советника в театре. Передал нам все материалы. В прошлом году мы отпраздновали его юбилей» Фото: kamalteatr.ru

— Прежний руководитель оркестра Фуат Абубакиров вас поддержал?

— Он очень помогает нам в качестве советника в театре. Передал нам все материалы. В прошлом году мы отпраздновали его юбилей, к которому сделали оркестровку замечательных песен Фуата Хамитовича. Впервые они исполнялись в симфоническом звучании. Мы взяли эту программу в репертуар, потому что это действительно хорошая композиция.

«Вчерашние студенты уже не хотят играть за грамоту или похвалу»

— Коллектив оркестра расширился составом молодежного оркестра Sforzando?

— В это счастливое место мы пришли всем своим оркестром. Потому что работать в театре с гениальными актерами и режиссерами — это окно творческих возможностей. Здесь можно и в спектаклях играть, и давать собственные концерты, при этом мы не ограничены строго академическими рамками, можно и с диджеями делать совместные программы.

Но когда ты приходишь в бюджетную структуру, приходится перестраиваться. Не все были к этому готовы. Одно дело — несколько репетиций перед концертом, другое — репертуарный театр с госпланом. У нас появился инспектор оркестра, концертмейстеры, как положено в профессиональном коллективе. Те, кто привык к «вольному» проектному существованию, в эти рамки вписываться не захотели и ушли, а кого-то мы отобрали по конкурсу.

Сегодня вообще тяжело привлекать молодых ребят. Вчерашние студенты уже не хотят играть за грамоту или за похвалу. Потому что на фрилансе они могут заработать 5 тысяч за одно выступление, а за месяц таких концертов набирается 5-6. А это уже соизмеримо с нашей зарплатой, но без графиков и обязательств. Но сейчас штат у нас укомплектован, за три года появилась сыгранность.

«Для меня главное — не личный, не карьерный, а именно творческий результат. Качество игры оркестра» Фото: kamalteatr.ru

— Вы не запрещаете музыкантам подработки?

— Если у нас репетиция, концерт или спектакль, в это время все должны быть. В свободное время они могут делать все что угодно. Я даже радуюсь, когда люди, например, проработав у нас студентами какое-то время, уходят работать в крупный оркестр. Раз их туда взяли, значит, я смог их чему-то научить.

Для меня главное — не личный, не карьерный, а именно творческий результат. Качество игры оркестра. Что оркестр играет, как он выходит на сцену, с какой программой. Для этого нужен четкий график репетиций и соблюдение этого графика.

— То есть вы жесткий руководитель?

— Я справедливый руководитель. Всегда иду навстречу. У нас много людей, которые работают на трех, на четырех работах. Я прекрасно понимаю, что они профессиональны, никогда не подведут. Даже тогда, когда их нет. То есть они могут предложить вместо себя замену, главное условие — чтобы для меня и других музыкантов это было незаметно. Когда музыкант не пришел или не может качественно исполнить программу, он подводит весь коллектив. А когда все сделали «домашку», выучили свои партии, пришли подготовленные, то время репетиции сильно сокращается. Почти всегда можно найти компромиссы.

«Театр Камала — это оплот татарского национального искусства в республике, и мы около четырех лет восстанавливаем архивные партитуры татарских композиторов, играем их, делаем театрализованные постановки» Фото: kamalteatr.ru

«Оркестр театра Камала был едва ли не первым профессиональным оркестром в Казани»

— На сцене в БКЗ прозвучал сольный концерт оркестра с программой «Театр & Музыка. Яхин». Как появилась такая идея?

— Театр Камала — это оплот татарского национального искусства в республике, и мы около четырех лет восстанавливаем архивные партитуры татарских композиторов, играем их, делаем театрализованные постановки. У нас уже около 15 таких театрализованных концертных программ с актерами театра, которые мы делали с Айдаром Заббаровым, Радиком Бариевым, Рамилем Гараевым.

Цикл «Музыка & Драма» посвящен татарским композиторам, писавшим музыку для нашего театра, — тому же Р. Яхину, В. Виноградову, С. Сайдашеву, Дж. Файзи и т.д. Все программы театрализованные, проходят с участием актеров театра Камала, с ними уже четыре года работает педагог по вокалу Раида Игламовна Ермохина. Это концерт-спектакль «Муса Джалиль», «Они были первыми» (об истоках татарской композиторской школы), «Якты өмет җыры» (музыка из спектаклей 30-х годов).

В программе «Между Востоком и Западом» собраны произведения татарских, российских и зарубежных композиторов, затрагивающих тему Востока, например, «Шехеразада» Римского-Корсакова, «В степях Азии» Бородина. Программа «Яңа. Новое», где представлены наши современники и молодые композиторы Татарстана и России, «Концерт солистов оркестра», цикл камерных программ «На едином языке мира».

— Вы сейчас занимаетесь возрождением оригинальных партитур?

— Изучая архив театра, я увидел партитуры 30-40-х годов, они рассчитаны на парные духовые и струнные, литавры, на довольно большое количество инструментов. Видимо, это было связано с тем, что была и оперная труппа. И здесь был полноценный оркестр. В исторических и научных изысканиях нам очень помогает Эльвира Рафаэлевна Камалова.

Могу ошибаться, но оркестр театра Камала был едва ли не первым профессиональным оркестром в Казани. Оперный театр в Казани был воссоздан в 1939 году, а оркестровая яма театра Камала, который тогда располагался на улице Горького, вмещала 30-40 человек. За три с небольшим года мы доказали всем, что этот оркестр имеет право на существование, у нас даже появился постоянный зритель. Новое здание театра Камала, кстати, проектировалось с расчетом на 40 человек — оркестровая яма, помещение для репетиций, инструменты нам закупили.

«За год мы должны отыграть и записать 20 произведений татарских композиторов. Нам выделили ставки, у нас теперь все на государственном уровне» Фото: kamalteatr.ru

— Будут созданы записи?

— Да, мы поставили себе задачу начать собирать все по кусочкам. Мы договорились о сотрудничестве в этом вопросе с председателем Союза композиторов Татарстана Ильясом Камалом, возможно, будем привлекать оркестр Тинчуринского театра. Будем записывать все, что есть у татарских классиков-композиторов, все, что найдем. Впереди большая работа, мы это делаем уже сейчас и обязательно будем делать.

У нас сейчас даже появился госзаказ, ежегодный план. Многих это пугает, а я этим даже горжусь. За год мы должны отыграть и записать 20 произведений татарских композиторов. Нам выделили ставки, у нас теперь все на государственном уровне. Ведь партитура — это, по сути, бухгалтерская ведомость на определенное количество инструментов. Если там написано – два тромбона, арфа, контрафагот, то так и должно быть. Возьмите пьесу или любую книжку, вычеркните какие-то строчки, персонажей, что тогда будет? Например, Музафаров написал симфонию на определенное количество инструментов, а мы убрали некоторые из них. Мы просто не имеем на это права, ведь надо исполнить то, что он хотел. Оркестр в 40 человек — это базовый минимум.

— Каких именно композиторов вы будете исполнять? Салиха Сайдашева?

— Как раз Салиха Сайдашева почему-то практически нигде нельзя найти. Есть какие-то крупицы, небольшие фрагменты, но даже «Голубой шали» в оригинале Сайдашева нет, есть различные переложения. Есть несколько страниц оригинала, но полной авторской партитуры нет.

Театральные архивы — отдельная история. У нас установлены отдельные стеллажи, и все пронумеровано, подписано, все лежит красиво, заархивировано, все понятно.

«Мы нашли оригинальную и полную симфоническую партитуру «Башмачков»

— У театра не было специального помещения для архива.

— Так его и сейчас нет! А тем временем мы нашли несколько интересных автографов. Оригинал партитуры Назиба Жиганова, автограф музыки к спектаклю «Рыжий скоморох и его возлюбленная», поставленному в театре Камала в 90-е Фаридом Бикчантаевым. А в 40-е была первая попытка его постановки, но спектакль так и не вышел, хотя и готовился, а композитор писал к нему музыку. Из этой музыки, которую до этого никто никогда не слышал, мы сделали сюиту и сыграли ее.

Сейчас мы готовим партитуру Энвера Бакирова к балету «Су анасы». Мы ее нашли, отредактировали, перенабрали, чтобы можно было сейчас сыграть. «Башмагым» Джаудата Файзи тоже будем записывать. Знаменитая версия этой музыки является одним из переложений, нам сейчас удалось заполучить оригинальную и полную симфоническую партитуру спектакля в оперном театре. Скоро у нас будет премьера спектакля, который ставит Фарид Бикчантаев.

«Не каждый оркестр репетирует с актерами каждый день. Поэтому мы сделали для артистов записи, чтобы они могли репетировать каждый день» Фото: kamalteatr.ru

— Расскажите о работе над этой опереттой. Для камаловцев это новый опыт.

— Там сложные музыкальные номера, практически весь спектакль с живой музыкой, это сложные арии. Не каждый оркестр репетирует с актерами каждый день. Поэтому мы сделали для артистов записи, чтобы они могли репетировать каждый день. В оперном театре, например, сначала идет подготовительная работа с артистами с концертмейстером за роялем, потом они идут к режиссеру, а на последней стадии подключается оркестр. Но мы пока вот так вышли из положения, хотя это не совсем правильно.

— Вы подстраиваетесь под запросы аудитории при составлении программ?

— Спрос, конечно, совсем на другие программы. Это факт. У нас безо всякой рекламы хорошо продаются детские программы. Это музыка из аниме «Мой сосед Тоторо» и диснеевских мультиков, из фильма «Гарри Поттер». Есть задумка создать программу из музыки к советским сказкам. Есть программы, где мы образовываем зрителя, там, конечно, нужны администраторы, которые занимаются продвижением и продажами билетов на эти концерты. У нас сейчас появился такой специалист.

Но мы стараемся подбирать репертуар с учетом зрительского спроса. Когда освоимся в новом здании, будет понятно, чем именно мы будем заниматься в дальнейшем. Пока нам надо переехать… Новое здание — это космический корабль! Надо понимать элементарно, что как включается, куда провода тянутся. Здесь нужно много технических специалистов, а их еще найти надо.

Данияр Соколов, руководитель оркестра ТГАТ им. Г. Камала Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

«В театре стал лучше понимать татарский, ищу нормального репетитора»

— Вы уже освоили татарский язык?

— Да, за три года уже даже заговорил. У меня с национальной идентичностью непросто, потому я рос в смешанном браке, татарская речь дома почти не звучала, в консерватории тоже. Мой отец из нижегородских мишар, мы сейчас занимаемся исследованием наших корней. Но в театре я стал лучше понимать язык, даже хочу пройти курсы, ищу нормального репетитора по татарскому. Английский я же как-то освоил, значит, и татарский смогу.

Когда мы приехали в деревню в Нижегородской области, меня поразила теплота, с которой нас принимали. На всю жизнь запомню. Нас было пятеро: я, дядя, сестра, папа, мама. Центральная улица. Никого нет, лето. Сидит бабушка возле забора. Мы к ней подходим, спрашиваем ее по-русски, мол, тут жили наши предки, хотим разобраться. Она нас плохо понимает, но при этом завела нас в дом, тут же накрыла «поляну» и ушла. А потом вернулась с группой аксакалов во главе с муллой. Они нас пригласили в мечеть, которую построили Соколовы. Самое интересное, когда мы дали в мечети садака, нам даже распечатали чек. Наверное, можно будет предъявить отчетность на том свете (смеется).

Но, знаете, так было уютно и тепло. И после этого я начал задумываться о своей идентичности. Самое верное для меня в плане идентичности, наверное, то, что я музыкант. Музыка — единый язык мира. С ее помощью можно говорить со всеми. Вот в этом моя подлинная идентичность.

— Кого вы считаете своими учителями?

— Вообще всем людям, которые встречаются на моих пути, я благодарен: родителям, педагогам, а также, как ни странно, Минтимеру Шаймиеву и Зиле Валеевой. Они очень много мне дали. С Минтимером Шариповичем мы разговаривали всего-то три раза, но эти уроки я помню ярко. Его руководительская мудрость меня впечатлила. Сразу же. То, как он говорил. Я видел много руководителей, но то, как он за минуты расположил к себе молодого собеседника, словно мы были знакомы всю жизнь... И то, какие он дал наставления. А под конец пожал мне руку и с улыбкой сказал: «А теперь держись». Я потом только начал понимать, что он имел в виду.

А Зиля Рахимьяновна, с которой мне довелось поработать в Музее-заповеднике «Казанский Кремль», в первую же встречу сказала: «Ты можешь задать мне только три вопроса». Я, конечно, их не задал. Но это был урок о том, что специалист должен уметь предлагать руководителю свои варианты решений. И такого же я жду от своих сотрудников. Она очень нравится мне как руководитель, требовательна до мелочей.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»