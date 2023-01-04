Премьер Японии Кисида заявил, что мир находится в исторической поворотной точке

Мир сейчас находится в «исторической поворотной точке», страны вынуждены встречаться с разными вызовами, региональными и глобальными проблемами, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисиды. Главными причинами этого стала ситуация с пандемией коронавируса и конфликт на Украине, говорится в обращении министра, опубликованном в среду на сайте японского председательства в «Большой семерке».

Отмечается, что G7 «решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права».

Актуальными проблемами мирового сообщества Кисида также назвал трудную ситуацию в экономике, энергетической и продовольственной безопасности, региональные дискуссии, вопросы ядерного разоружения, изменения климата и глобального здравоохранения.

«В качестве председателя я буду способствовать проведению открытых дискуссий между лидерами «семерки», чтобы сформулировать идеи и планы на будущее», — пообещал японский премьер.

В этом году Япония председательствует в «Большой семерке». Саммит входящих в группу стран планируется провести в мае в Хиросиме.

Напомним, накануне в российском МИДе заявили, что японский премьер-министр взял курс на отказ от мирного развития страны и форсированную милитаризацию, что рассматривается как серьезный вызов для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Россия примет ответные меры для блокировки военных угроз, подчеркнули в дипведомстве.