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Политика 30 августа 2023 07:37

Премьер Венгрии оценил шансы Украины победить Россию

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Заявления о возможности Украины победить Россию не имеют под собой реальной почвы. Такой вариант развития событий невозможен, уверен Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это ложь, — цитирует ТАСС фрагмент из его беседы с журналистом Такером Карлсоном. — Это не просто недопонимание, а ложь. Это невозможно. Все, кто занимается политикой, понимают эту логику, цифры и данные».

По мнению Орбана, стратегия Запада относительно конфликта на Украине не проработана. Ее суть можно изложить во фразе «мы дадим больше — Россия вложит еще, мы направим больше техники — они произведут еще больше».

Не считает реалистичными венгерский Премьер и расчеты на смену власти в России.

«Они всегда делали упор на безопасность, буферные зоны, геополитику. Это другой подход. Он вполне законный, потому что это их история», — подчеркнул Виктор Орбан.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что экс-журналист Fox News Такер Карлсон надеется взять интервью у Президента России Владимира Путина.

#Виктор Орбан #Украина #Россия
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