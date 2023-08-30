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Премьер Венгрии оценил шансы Украины победить Россию
Заявления о возможности Украины победить Россию не имеют под собой реальной почвы. Такой вариант развития событий невозможен, уверен Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Это ложь, — цитирует ТАСС фрагмент из его беседы с журналистом Такером Карлсоном. — Это не просто недопонимание, а ложь. Это невозможно. Все, кто занимается политикой, понимают эту логику, цифры и данные».
По мнению Орбана, стратегия Запада относительно конфликта на Украине не проработана. Ее суть можно изложить во фразе «мы дадим больше — Россия вложит еще, мы направим больше техники — они произведут еще больше».
Не считает реалистичными венгерский Премьер и расчеты на смену власти в России.
«Они всегда делали упор на безопасность, буферные зоны, геополитику. Это другой подход. Он вполне законный, потому что это их история», — подчеркнул Виктор Орбан.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что экс-журналист Fox News Такер Карлсон надеется взять интервью у Президента России Владимира Путина.
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