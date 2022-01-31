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Политика
31 января 2022  17:01

Премьер Великобритании поговорит с Путиным перед визитом на Украину

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Перед тем, как отправиться с рабочим визитом на Украину Премьер-министр Великобритании проведет переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Reuters.

«Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня», — приводятся слова представителя главы британского правительства. 

Ранее газета Mirror сообщила о том, что Джонсон вместе с главой МИД Великобритании Лиз Трасс отправятся на Украину 1 февраля.

Напомним, британский Премьер-министр  ранее отменил запланированный визит в Японию в связи с увеличением напряженности вокруг Украины.

 

#великобритания #Владимир Путин #Украина
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