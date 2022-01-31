Премьер Великобритании поговорит с Путиным перед визитом на Украину
Перед тем, как отправиться с рабочим визитом на Украину Премьер-министр Великобритании проведет переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Reuters.
«Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня», — приводятся слова представителя главы британского правительства.
Ранее газета Mirror сообщила о том, что Джонсон вместе с главой МИД Великобритании Лиз Трасс отправятся на Украину 1 февраля.
Напомним, британский Премьер-министр ранее отменил запланированный визит в Японию в связи с увеличением напряженности вокруг Украины.