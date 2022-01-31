Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Премьер Великобритании Борис Джонсон решил не посещать в середине февраля Японию. Отмена визита связана с увеличением напряженности вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

«Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряженности ситуации вокруг Украины», — говорится в японском издании.

В рамках рабочего визита Джонсон должен был встретиться с японским коллегой Фумио Кисидой. В разговоре предполагалось затронуть темы борьбы с Covid-19, углеродную нейтральность, обсудить ситуацию вокруг Китая и Украины.