Премьер Великобритании обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие

В преддверии саммита G20 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны по возможности нарастить выпуск продуктов питания и высвободить запасы, а также обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие».

Новый глава британского Кабмина написал статью для газеты Telegraph, где заявил, что «война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру». По его словам, 2/3 членов Группы двадцати имеют инфляцию на уровне выше 7%.

«<...> Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России», — сказано в статье нового Премьера.

Сунак также сказал, что необходимо совершить быстрый переход «от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия».

Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября в Индонезии. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергоресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

Ранее Премьер-министр Великобритании пообещал газете Telegraph, что раскритикует Россию на саммите G20 в Индонезии.