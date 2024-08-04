Премьер Тюрингии: Европе нужна новая система безопасности, включающая Россию

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов считает, что Европе нужна новая система безопасности, в которую включена и Россия. Об этом передает ТАСС.

«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию, — сказал политик. — Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте».

Рамелов подчеркнул, что он не выступает против НАТО, он считает, что нужна реорганизация системы европейской обороны.

«<...> я решительно выступаю за то, чтобы Бундесвер был хорошо оснащен, — продолжил он. — Но нам, наконец, нужно подумать о Европе в целом, и Россия также является частью этого».

В начале июня Президент Владимир Путин провел встречу с руководством российского МИД, на которой выразил мнение, что настало время для широкого обсуждения двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии.