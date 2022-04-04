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Ру Тат
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Политика
4 апреля 2022  13:52

Премьер Польши назвал ФРГ главным блокировщиком санкций против России

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Германия является страной, которая больше всего тормозит введение решительных санкций против России, считает Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает ТАСС. 

«Германия — главный блокировщик очень решительных санкций», — сказал политик на пресс-конференции.

В качестве положительного примера он привел своего венгерского коллегу Виктора Орбана. По мнению Моравецкого, тот не расстягивает процесс введения новых антироссийских ограничений в отличие от крупных и состоятельных стран ЕС.

«Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие — большие страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а, возможно, чего-то другого», — сказал польский Премьер-министр, призывая богатейшие страны Западной Европы к решительным действиям. 

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против России, в том числе приостановив работу некоторых крупных зарубежных компаний на территории страны.

В марте Евросоюз утвердил уже четвертый по счету пакет санкций против России, о чем сообщал «Татар-информ».

 

 

#евросоюз #санкции Запада
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