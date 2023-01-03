Премьер Нидерландов Рютте пообещал Зеленскому помочь Украине выиграть

Нидерланды сделают всё возможное, чтобы помочь Украине победить в конфликте с Россией. Об этом заявил Премьер-министр королевства Марк Рютте по итогам разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают всё возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну», — написал политик на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По мнению Рютте, предстоящие месяцы будут иметь «решающее значение» для исхода противостояния.

Ранее стало известно, что в 2023 году Нидерланды выделят Украине помощь на 2,5 млрд евро. Эта суммы включает стоимость передаваемой военной техники и траты на финансирование восстановительных работ.