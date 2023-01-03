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Ру Тат
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Политика
3 января 2023  18:36

Премьер Нидерландов Рютте пообещал Зеленскому помочь Украине выиграть

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Нидерланды сделают всё возможное, чтобы помочь Украине победить в конфликте с Россией. Об этом заявил Премьер-министр королевства Марк Рютте по итогам разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают всё возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну», — написал политик на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По мнению Рютте, предстоящие месяцы будут иметь «решающее значение» для исхода противостояния.

Ранее стало известно, что в 2023 году Нидерланды выделят Украине помощь на 2,5 млрд евро. Эта суммы включает стоимость передаваемой военной техники и траты на финансирование восстановительных работ.

Осенью 2022 года суд в Гааге признал, что авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года из ЗРК «Бук», находившегося на поле под поселком Первомайский, которое контролировали сторонники Донецкой народной республики.

Граждане России Игорь Гиркин (более известный под псевдонимом Игорь Стрелков) и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко были заочно приговорены к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов был оправдан.
#спецоперация на Украине #нидерланды
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