Премьер-министр Японии планирует уйти в отставку

Глава Правительства Японии Ёсихидэ Суга может уйти в отставку этой осенью. Он также не планирует участвовать в сентябрьских выборах, передает радио Sputnik.

Премьер решил посвятить все свое время разработке новых способов борьбы с коронавирусной инфекцией в государстве.

«Я хочу полностью сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом, поэтому не будут участвовать в выборах. Разработка мер против инфекции и участие в выборах требуют колоссальных усилий. Я не могу делать одновременно и то, и другое, поэтому пришлось выбирать», – рассказал Суга в эфире телеканала NHK.

Предвыборная кампания в Японии начнется в сентябре.

Срок полномочий членов Палаты представителей государства истекает 21 октября 2021 года.

Ёсихидэ Суга был выбран Премьер-министром Японии в сентябре 2020 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Президент РФ Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией.