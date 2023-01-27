Премьер-министр Венгрии: Мы не допустим ядерных санкций ЕС против России

Венгрия не позволит распространить европейские санкции против России на атомную энергетику, заявил Премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, из-за ограничений ЕС в этой сфере в республике непрерывно растет инфляция. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», — сказал он в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что венгерские власти вообще не поддерживают санкции против РФ, но если они не затрагивают республику напрямую, не препятствуют их введению. Однако некоторые ограничения вредят венгерским интересам, и в таких случаях, по словам политика, приходится использовать право вето.

Премьер-министр республики ожидает, что при обсуждении нового пакета санкций в Брюсселе развернется «большая битва», так как 97% участников национальной консультации в Венгрии высказались против «атомных ограничений» в отношении России.

В декабре 2022 года инфляция в Венгрии побила все рекорды.Она достигла 24,5% и стала самой высокой среди всех стран в Евросоюзе. Средний уровень инфляции в республике в течение прошлого года составил 14,5%. Последний раз такие показатели в государстве наблюдались в 1998 году.

Напомним, 14 января Польша и Литва в рамках десятого пакета санкций против РФ предложили распространить их действие на российскую атомную энергетику. Также они настаивают на введении новых санкций против российских средств массовой информации и банков.