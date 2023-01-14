Reuters: Польша и Литва предлагают ввести санкции против российской атомной энергетики

Расширить санкции и распространить их действие на российскую атомную энергетику предложили власти Польши и Литвы. Включить рестрикции предполагается в десятый пакет, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в этих странах.

Также обе страны настаивают на введении новых санкций против российских средств массовой информации и банков, отключении еще несколько кредитных организаций от системы SWIFT.

«Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет», — заявил один из источников. По его словам, новый пакет санкций должен быть принят к годовщине начала специальной военной операции — 24 февраля 2023 года.

Напомним, санкции против России западные страны ужесточили на фоне проведения спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил Президент Владимир Путин.