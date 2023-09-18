Минниханов и Премьер-министр Узбекистана осмотрели IT-парк имени Рамеева в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили сегодня казанский IT-парк имени Башира Рамеева. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Гостю продемонстрировали возможности IT-парка. Кроме того, узбекистанская делегация побывала в детском IT-парке.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во время обхода коворкинга главе Правительству Узбекистана презентовали IT-решения, которые разработаны в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Узбекистана прибыл в Татарстан. Запланированы презентация промышленного и экономического потенциала республики и официальная встреча в расширенном составе.