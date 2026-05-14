Политика 14 мая 2026 13:15

Премьер-министр Таджикистана прибыл в Татарстан для участия в «КазаньФоруме»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Татарстан прибыл Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода для участия в мероприятиях XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В международном аэропорту Казани главу Правительства центральноазиатской страны встретили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица. Высокого гостя встретили хлебом, солью и чак-чаком.

Предполагается, что в ходе пребывания в Татарстане Кохир Расулзода встретится с официальными лицами республики и посетит ряд объектов.

Накануне в Казань для участия в международном экономическом форуме прилетел национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#Таджикистан #KazanForum-2026
