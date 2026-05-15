Премьер-министр Таджикистана отметил энергию и жизнелюбие Минтимера Шаймиева

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода высоко оценили энергию и жизнелюбие Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева после встречи с ним на торжественном приеме в Казани.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова, опубликовав видео со встречи сторон.

На кадрах Кохир Расулзода делится впечатлениями от общения с Минтимером Шаймиевым.

«Я вчера посмотрел и вообще удивился, насколько у человека энергия… знаете, вот он любит жизнь», – сказал премьер-министр Таджикистана.

Торжественный прием состоялся в рамках мероприятий, посвященных открытию Года «Казань – культурная столица исламского мира» и проведению Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».