Общество 15 мая 2026 15:20

Премьер-министр Таджикистана отметил энергию и жизнелюбие Минтимера Шаймиева

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода высоко оценили энергию и жизнелюбие Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева после встречи с ним на торжественном приеме в Казани.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова, опубликовав видео со встречи сторон.

На кадрах Кохир Расулзода делится впечатлениями от общения с Минтимером Шаймиевым.

«Я вчера посмотрел и вообще удивился, насколько у человека энергия… знаете, вот он любит жизнь», – сказал премьер-министр Таджикистана.

Торжественный прием состоялся в рамках мероприятий, посвященных открытию Года «Казань – культурная столица исламского мира» и проведению Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

