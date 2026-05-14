В Казани дали старт Году культурной столицы исламского мира

Торжественный прием по случаю открытия Года «Казань – культурная столица исламского мира» и проведения XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум-2026» состоялся в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Почетными гостями вечера стали заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед Аль-Малик, а также представители зарубежных делегаций.

Марат Хуснуллин от имени Правительства России поздравил участников мероприятия с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира 2026 года.

«Признание Казани столицей исламского мира 2026 года – это огромная заслуга и нашей любимой Казани, и Татарстана», – сказал он.

Вице-премьер напомнил, что Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал уважительное отношение страны к традиционным исламским ценностям.

«И сегодня признание Казани столицей исламского мира – тому подтверждение», – отметил Марат Хуснуллин.

Он поблагодарил организаторов форума, Раиса Татарстана Рустама Минниханова, министра культуры России Ольгу Любимову и всех, кто принимал участие в подготовке мероприятий.

«Надеюсь, что "КазаньФорум" станет для вас местом и полезным, и приятным, и внесет большой вклад в развитие культуры нашей страны», – добавил заместитель Председателя Правительства РФ.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед Аль-Малик заявил, что Казань заслуженно получила статус культурной столицы исламского мира, поскольку культура в городе живет далеко за пределами музеев и театров.

«Всякий раз, когда упоминается Казань, город предстает как поэма, пронесшаяся сквозь века», – сказал он.

По словам главы ИСЕСКО, Казань является примером гармоничного сосуществования различных культур и религий.

«Казань стоит там, где река течет словно древняя мелодия, минареты гармонично звучат рядом с православными куполами», – отметил Салим бин Мохаммед Аль-Малик.

Он также напомнил, что именно из Казани в Россию пришли печатные издания Корана, а исторические экземпляры до сих пор хранятся в городе.

Глава ИСЕСКО упомянул выдающихся деятелей татарской культуры и науки – Габдуллу Тукая, Каюма Насыри и Софию Губайдуллину, а также легенду об озере Кабан.

«В Казани культура живет за пределами музеев и театров. Именно поэтому Казань является культурной столицей исламского мира в 2026 году», – подчеркнул он.

Салим бин Мохаммед Аль-Малик выразил уверенность, что дружба между Россией и исламским миром будет укрепляться и дальше.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая перед гостями, поприветствовал Государственного Советника Татарстана, первого Президента республики Минтимера Шаймиева, который также присутствовал на церемонии.

Рустам Минниханов поблагодарил Президента России Владимира Путина, Правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным и заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина за поддержку форума.

«Без мощной федеральной поддержки мероприятие такого масштаба мы не смогли бы провести», – сказал Раис Татарстана.

Он также отдельно поблагодарил участников и гостей мероприятия.

«Но самое главное – аплодисменты вам, нашим гостям, спасибо вам!» – обратился Рустам Минниханов к присутствующим.

Торжественный вечер продолжился культурной программой с участием мастеров искусств Татарстана.