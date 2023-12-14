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Премьер-министр Швеции: Отказ ЕС от интеграции Украины станет тревожным сигналом для США
Если Европейский Союз откажется от выделения 50 млрд евро помощи Киеву и не начнет переговоры по интеграции Украины в состав объединения, это станет тревожным сигналом для США. Об этом в беседе с газетой Financial Times заявил Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
«Если Европа проявляет признаки раскола, это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами привержены поддержке Украины», — подчеркнул шведский политик (цитата по РБК).
Кристерссон также обратил внимание, что на предстоящем саммите ЕС, который пройдет 14 и 15 декабря, Европа либо покажет свое единство, либо создаст серьезный повод для беспокойства.
Ранее газета Financial Times уже отмечала, что споры в Евросоюзе ставят под угрозу выделение обещанных 50 млрд евро для поддержки Украины. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что Европе с каждым разом всё сложнее находить средства на поддержку Киева.
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