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Песков прокомментировал споры в ЕС из-за бюджета и 50 млрд евро на помощь Украине
Европейским странам все сложнее выкраивать средства для очередных пакетов помощи Украине. Об этом говорят в том числе разногласия, возникшие в ЕС по поводу бюджета, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в Financial Times рассказали, что разгоревшийся в Евросоюзе спор о бюджете ставит под угрозу 50 млрд евро помощи Украине по четырехлетней программе помощи.
«Наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской», — цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что в отличие от них Россия адаптировалась к условиям спецоперации и продолжит ее до достижения поставленных целей.
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