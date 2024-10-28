Премьер-министр Словакии Фицо заявил о новых попытках покушения на его жизнь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, сообщил в интервью порталу Štandard о новых угрозах жизни.

Как передает издание, в начале октября на востоке страны, где проходило общественное мероприятие, посвященное 80-летию Карпатско-Дуклинской операции Красной армии, был арестован человек с оружием.

«Он ненавидит меня из-за моего подхода к [решению конфликта на] Украине», – сказал премьер. По его словам, задержанный проявлял агрессию. Оружие было обнаружено при проходе через металлоискатель, который использовался для проверки участников на входе.

Покушение на Фицо совершил 71-летний пенсионер и писатель Юрай Цинтула в Гандлове, на западе страны. Премьер получил несколько ранений, перенес ряд операций и только в июле смог вернуться к своим обязанностям.

После нападения в стране усилили охрану государственных деятелей, политиков и редакций ведущих СМИ. Стрелявший находится в предварительном заключении, ожидая суда по обвинению в покушении на убийство, которое прокуратура квалифицирует как террористический акт.