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Ру Тат
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14 мая 2021  13:16

Премьер-министр РТ представил коллективу КНИТУ-КАИ исполняющего обязанности ректора

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил исполняющего обязанности ректора Тимура Алибаева коллективу КНИТУ-КАИ на заседании ученого совета вуза. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Премьер-министр, который является председателем попечительского совета университета, также напомнил, что образовательное учреждение готовит высококвалифицированные кадры и располагает профессиональным коллективом преподавателей. Главное — продолжить поступательное движение вперед, отметил Песошин. 

Кроме того, сейчас идет работа по подготовке заседания попечительского совета КНИТУ-КАИ, где будут поставлены новые задачи и обсуждены актуальные вопросы развития вуза, подчеркнул Премьер-министр Татарстана. 

Помимо этого, на мероприятии присутствовал Альберт Гильмутдинов, возглавлявший университет с 2013 года. Он поблагодарил коллектив университета за доверие и за совместную работу. 

Алексей Песошин вручил экс-ректору Благодарность Кабинета Министров РТ — за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие образования в Татарстане. Новому руководителю вуза Тимуру Алибаеву Премьер-министр РТ пожелал успешной и плодотворной работы.

В 2007 — 2010 годы Тимур Алибаев был главой администрации Ново-Савиновского района, а 2010-го по 2021-й года занимал должность главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков с 12 мая назначил Тимура Алибаева исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ.

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