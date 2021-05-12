Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ стал Тимур Алибаев

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков с 12 мая назначил Тимура Алибаева исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ.Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«Приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков», — говорится в сообщении.

Тимур Алибаев родился 12 марта 1966 года в деревне Ургуново Башкирской АССР. В 1987 году переехал в Казань, окончил исторический факультет КГУ.

В разные годы Алибаев работал заместителем председателя комитета по делам детей и молодежи, главным референтом сектора межнациональных отношений отдела по связям с общественностью Аппарата президента РТ, первым заместителем главы администрации Кировского района Казани, заместителем гендиректора Казанского порохового завода.

В 2007 — 2010 годы он был главой администрации Ново-Савиновского района, а 2010-го по 2021-й года занимал должность главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.