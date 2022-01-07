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Официальная хроника
7 января 2022  10:42

Премьер-министр России посетил храм в канун Рождества

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов Русской православной церкви. В стране сегодня, 7 января, отмечают один из главных христианских праздников. 

«Председатель Правительства Михаил Мишустин в канун светлого праздника Рождества Христова посетил один из храмов Русской православной церкви», — сообщает телеграм-канал Кабмина.

К празднику присоединился и Президент России Владимир Путин. В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.

#Михаил Мишустин #Рождество Христово #Владимир Путин
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