Премьер-министр России посетил храм в канун Рождества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов Русской православной церкви. В стране сегодня, 7 января, отмечают один из главных христианских праздников.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин в канун светлого праздника Рождества Христова посетил один из храмов Русской православной церкви», — сообщает телеграм-канал Кабмина.

К празднику присоединился и Президент России Владимир Путин. В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.