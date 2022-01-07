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Религия
7 января 2022  09:24

Путин: Рождество имеет особый нравственный смысл

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Один из самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Об этом Президент России Владимир Путин сказал в телеграмме, адресованной православным христианам и размещенной на сайте Кремля. 

«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — сказано в телеграмме.

По словам главы государства, Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят большой созидательный и истинно подвижнический вклад в сбережение исторического, патриотического, культурного наследия, а также в укрепление института семьи и воспитание молодежи. Путин отметил, что совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению и благотворительным инициативам. 

В Рождественскую ночь Президент России присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.

#Владимир Путин #Рождество Христово
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