Путин: Рождество имеет особый нравственный смысл

Один из самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Об этом Президент России Владимир Путин сказал в телеграмме, адресованной православным христианам и размещенной на сайте Кремля.

«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — сказано в телеграмме.

По словам главы государства, Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят большой созидательный и истинно подвижнический вклад в сбережение исторического, патриотического, культурного наследия, а также в укрепление института семьи и воспитание молодежи. Путин отметил, что совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению и благотворительным инициативам.

В Рождественскую ночь Президент России присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.