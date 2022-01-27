Премьер-министр РФ утвердил состав специальной рабочей группы по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав специальной оперативной группы, которая создана для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса. Группа в составе 42 человек начинает свою работу. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства РФ.

Новая структура будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации по заболеваемости Covid-19 в стране для оперативного принятия решений о поддержке системы здравоохранения и помощи гражданам.

Куратором группы назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В составе группы — главы и их заместители федеральных министерств и ведомств, представители координационного и ситуационного центров правительства, главы регионов.

Полный состав группы опубликован на сайте Правительства РФ.

Ранее, 12 января, Президент РФ Владимир Путин отмечал, что у России есть две недели для подготовки к новому витку пандемии.