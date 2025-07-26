Трамп потребовал немедленного прекращения огня между Камбоджей и Таиландом

Президент США Дональд Трамп 26 июля призвал к немедленному прекращению боевых действий между Камбоджей и Таиландом. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Только что говорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы также потребовать прекращения огня и положить конец войне, которая сейчас бушует», – написал Трамп.

Он также заявил, что США заинтересованы в торговле с обеими странами, но не намерены заключать сделки в условиях активного конфликта.

Трамп подчеркнул, что пытается «упростить сложную ситуацию». Он напомнил, что ранее подобным образом удалось остановить конфликт между Пакистаном и Индией.