Премьер-министр Камбоджи намерен принять участие в саммите АСЕАН в Казани

Флаг Камбоджи

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет намерен принять участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в Казани с 17 по 19 июня. Об этом рассказал председатель Комитета по международным делам, международному сотрудничеству и информации Национальной ассамблеи Камбоджи Суос Яра, передает ТАСС.

«Мы всегда стояли с Россией плечом к плечу, как добрые друзья. Я надеюсь и ожидаю, что наш лидер, Премьер-министр Хун Манет, посетит прекрасную страну – Российскую Федерацию», – сообщил камбоджийский депутат журналистам на полях Вторых международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности, которые проходят в Перми с 20 по 23 мая.

Суос Яра добавил, что Хун Манет «сможет более активно взаимодействовать» с руководством России и состоятся «плодотворные переговоры и обсуждения на благо» обеих стран.

Хун Манет возглавляет Правительство Камбоджи с 2023 года, а Вооруженные силы королевства – с 2018-го. На посту Премьера он сменил своего отца Хун Сена (ныне Председателя Сената и главу правящей Народной партии). Хун Сен был Премьер-министром Камбоджи с 1985 по 2023 год.

Пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня. Указ о проведении мероприятия в Казани подписал Президент РФ Владимир Путин.