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Политика
21 июля 2022  11:56

Премьер-министр Италии вновь подал в отставку

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Итальянский Премьер-министр Марио Драги передал главе страны Серджо Маттарелле прошение об отставке, которое было «принято к сведению». Об этом сообщает ТАСС.

«Президент республики принял это к сведению, правительству поручено выполнять текущие обязанности», — сказано в заявлении главы государства. 

Марио Драги ранее в нижней палате парламента объявил, что планирует проинформировать Президента о «своих намерениях». К полудню его вновь ожидают в зале палаты депутатов, где должен завершиться институционный цикл формализации отставки.

14 июля Марио Драги уже подавал прошение об отставке, однако Серджо Маттарелла отклонил его.

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