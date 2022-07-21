Премьер-министр Италии вновь подал в отставку
Итальянский Премьер-министр Марио Драги передал главе страны Серджо Маттарелле прошение об отставке, которое было «принято к сведению». Об этом сообщает ТАСС.
«Президент республики принял это к сведению, правительству поручено выполнять текущие обязанности», — сказано в заявлении главы государства.
Марио Драги ранее в нижней палате парламента объявил, что планирует проинформировать Президента о «своих намерениях». К полудню его вновь ожидают в зале палаты депутатов, где должен завершиться институционный цикл формализации отставки.
14 июля Марио Драги уже подавал прошение об отставке, однако Серджо Маттарелла отклонил его.