Президент Италии не принял отставку премьер-министра Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что решил подать в отставку. Письмо с прошением об отставке он сегодня направил президенту страны, объявил он на заседании Совета министров, пишет Corriere della Sera.

Свое намерение покинуть пост премьера Драги объяснил тем, что его правительство потеряло поддержку большинства политических сил.

Однако Президент Италии Серджио Маттарелла не принял прошение премьера и предложил ему выступить в парламенте и дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате.

Теперь парламенту Италии предстоит провести голосование, которое покажет, располагает ли правительство Драги поддержкой большинства депутатов. Такое голосование может пройти в ближайшую среду, пишут зарубежные СМИ.