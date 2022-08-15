Финляндия закупается истребителями и укрепляет границу с Россией

Финляндия продолжит инвестировать средства в укрепление границы с Россией, заявила Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Эти намерения она объяснила тем, что страна должна быть уверена в своем военном потенциале.

«Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать еще больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не может быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем», — приводит ТАСС слова Марин. По ее словам, в в этом вопросе Финляндия сотрудничает с НАТО, но не собирается создавать блоки внутри альянса.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в организацию. Планы вступить в Североатлантический альянс у двух стран появились после начала специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.