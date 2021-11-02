Премьер-министр Дании высказалась против «Северного потока — 2»

Энергетический кризис в Европе не повлиял на отношение властей Дании к трубопроводу «Северный поток — 2», Правительство королевства выступает против реализации проекта. Об этом заявила Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго, передает ТАСС.

«Датское Правительство по-прежнему выступает против „Северного потока — 2“. Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию», — подчеркнула Премьер.

«Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — уточнила политик.

В октябре 2019 года Датское энергетическое агентство разрешило строительство участка газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. При этом оно сослалось на Конвенцию ООН по морскому праву и национальный закон о континентальном шельфе.

Кризис в энергетике Европы начался этой осенью. Спотовые цены на газ достигли 1 тыс. долларов за тысячу куб. метров. На это повлияли такие факторы, как высокий спрос на газ в Азии, проблемы с ветряной электрогенерацией и низкий уровень заполненности газовых хранилищ.

В конце октября Президент РФ Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» увеличить закачку газа в европейские хранилища, о чем сообщало ИА «Татар-информ».