Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что достиг компромисса с Путиным на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достиг компромисса с Президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Израиль не желает конфронтации с Россией в связи с летающими рядом друг с другом военными самолетами стран в небе над Сирией.

Нетаньяху заявил, что создать «армию» и расположить ее рядом с границей Израиля в Сирии хочет Иран, обвинив его в создании напряженности. «Именно Иран хочет не только создать ядерное оружие, чтобы нас уничтожить, а также подвергнуть нас опасности. Изначально я сказал Путину: : "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно…. Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое". Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам. Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны», – заявил премьер в интервью французским СМИ (цитата по РИА Новости).

Он подчеркнул, что компромисс, к которому пришли лидеры России и Израиля, не нарушает интересы стран, которые решили «действовать каждый на своей стороне».

В прошлом году Нетаньяху заявлял, что Израиль находится «в разгаре» кризиса в отношениях с Россией, и критиковал за это свое правительство и его главу Яира Лапида. «Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», – подчеркивал он.