Экс-премьер Израиля Нетаньяху: Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях с РФ

Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выступил с критикой правительства за обострение отношений с Россией. Он заявил, что действия нынешнего главы правительства Яира Лапида ставят под угрозу безопасность страны.

«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем», – сказал он и призвал власти страны урегулировать все недопонимания между государствами. «В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

Отношения между странами ухудшились из-за «сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия» политической элиты, добавил политик. «Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», – подчеркнул он.

Министр обороны Израиля Бени Ганц в ответ на это заявление написал на своей странице в «Твиттере», что действия правительства продиктованы защитой интересов государства и еврейского народа.

Напомним, конфликт начался после того, как Минюст РФ попросил ликвидировать «Сохнут», беседа по иску назначена на 28 июля. Это международная сионистская организация, которая в числе прочего занимается репатриацией (возвращением на Родину – прим.ред.) в Израиль и помощью репатриантам. Вопрос о ее закрытии находится «в правовом поле», заявили накануне в МИД РФ, добавив, что в России сожалеют о необъективной позиции Израиля.