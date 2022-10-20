Премьер Израиля назвал призыв министра Шая поставлять Киеву оружие личным мнением

Заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что Израиль должен начать поддерживать Киев оружием, является его личной точкой зрения и не соответствует позиции Правительства. Об этом заявил израильский Премьер-министр Яир Лапид, передает РИА Новости.

«Министр Шай высказал свое личное мнение, отличное от позиции правительства Израиля. Официальную позицию государства утверждает правительство», — отметил Лапид.

Ранее Нахман Шай заявил, что его страна должна начать оказывать военную помощь Киеву после появления сообщений о поставках Ираном баллистических ракет России.

Ранее глава Минобороны Бени Ганц на встрече с послами стран Евросоюза заявил, что Израиль по-прежнему отказывается поставлять Киеву оружие — придерживается политики оказания гуманитарной помощи.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.