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Путин и Моди условились о продолжении конструктивного личного взаимодействия
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с бывшим и будущим Премьер-министром Индии Нарендрой Моди — лидером «Бхаратия джаната парти» (Индийской народной партии). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава российского государства поздравил индийского политика с успехом его партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах.
По мнению Путина, такой результат является отражением поддержки проводимого руководством Индии политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета.
Собеседники выразили удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух государств, которое будет и далее расширяться по всем направлениям. «Условлено о продолжении конструктивного личного взаимодействия лидеров двух стран», — уточнили в пресс-службе.
Владимир Путин также направил Нарендре Моди поздравительную телеграмму.
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