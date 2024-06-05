Путин и Моди условились о продолжении конструктивного личного взаимодействия

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с бывшим и будущим Премьер-министром Индии Нарендрой Моди — лидером «Бхаратия джаната парти» (Индийской народной партии). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства поздравил индийского политика с успехом его партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах.

По мнению Путина, такой результат является отражением поддержки проводимого руководством Индии политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета.

Собеседники выразили удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух государств, которое будет и далее расширяться по всем направлениям. «Условлено о продолжении конструктивного личного взаимодействия лидеров двух стран», — уточнили в пресс-службе.

Владимир Путин также направил Нарендре Моди поздравительную телеграмму.

С 19 апреля по 1 июня этого года в Индии проходили выборы в нижнюю палату парламента — Лок сабху, свои голоса отдали рекордные 642 млн человек. В результате Национально-демократический альянс, ключевым участником которого является «Бхаратия джаната парти», получила 292 из 543 мест.