Премьер Грузии рассказал о призывах Украины открыть второй фронт против России

Власти Украины открыто призывали грузинскую оппозицию открыть второй фронт против России. Об этом заявил Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

«Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Эти люди (грузинские оппозиционеры — прим. Т-и) являются их союзниками (украинских властей — прим. Т-и)», — заметил политик, выступая в Парламенте Грузии.

«Представьте, если бы эти люди были сегодня у <…> власти. <…> Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы второй фронт и страна бы превратилась в полигон?» — добавил Гарибашвили.

По мнению политика, если бы власть в закавказском государстве сейчас принадлежала бы оппозиционным силам, то страна уже потеряла бы свой суверенитет.

Отношения Грузии с Украиной и, в меньшей степени, странами Запада охладели после начала специальной военной операции. Причиной стал отказ действующего руководства страны вводить санкции против России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Грузии допустили проведение референдума из-за призывов Украины открыть второй фронт против РФ. Предложение, судя по всему, носило иронический характер.