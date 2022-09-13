Власти Грузии допустили референдум из-за призывов Украины открыть второй фронт против РФ

Власти Грузии отреагировали на призывы представителей Украины открыть «второй фронт» против России и заявили о готовности организовать референдум, чтобы узнать позицию жителей страны. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

«Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет. <…> Пусть народ принимает решение на этот счет <…>», — объяснил на брифинге позицию руководителей государства председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе напомнил, что некоторые украинские политики и чиновники после начала специальной военной операции России прямо заявляли о желательности открытия второго фронта со стороны Грузии.

«<…> я повторю еще раз: мы должны спросить людей, хотят они второго фронта в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться принятого ранее решения», — подчеркнул грузинский политик.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине начиная с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

После «пятидневной войны» в августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия не согласилась с этим решением и по-прежнему считает территорию обеих республик своей.