Россия — это крупная держава, которую нельзя игнорировать. Поэтому Париж не откажется от диалога с Москвой, заявила сегодня Премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя», — цитирует ее РИА Новости.

Борн отметила, что такой точки зрения придерживается и Президент Франции Эммануэль Макрон, который продолжит диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Макрон заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы вернуть Украину и Россию за стол переговоров, когда оба лидера будут готовы к этому.

Напомним, что перед подписанием договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Президент России призвал Киев вернуться к переговорам. Однако, добавил он, выбор жителей Донбасса и освобожденных территорий не должен подлежать обсуждению.