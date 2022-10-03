news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
3 октября 2022  18:08

Премьер Франции заявила, что Макрон не станет игнорировать Россию и Путина

news_top_970_100

Россия — это крупная держава, которую нельзя игнорировать. Поэтому Париж не откажется от диалога с Москвой, заявила сегодня Премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя», — цитирует ее РИА Новости.

Борн отметила, что такой точки зрения придерживается и Президент Франции Эммануэль Макрон, который продолжит диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Макрон заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы вернуть Украину и Россию за стол переговоров, когда оба лидера будут готовы к этому.

Напомним, что перед подписанием договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Президент России призвал Киев вернуться к переговорам. Однако, добавил он, выбор жителей Донбасса и освобожденных территорий не должен подлежать обсуждению.

#Эммануэль Макрон #переговоры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100