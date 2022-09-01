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Ру Тат
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Экономика
1 сентября 2022  07:59

Премьер Финляндии рассказала о переходе к военной экономике из-за энергокризиса

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Энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях «военной экономики». Об этом заявила Премьер-министр страны Санна Марин, сообщает телерадиокомпания Yle.

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — подчеркнула политик.

Кроме того, Марин указала на «исключительный» характер нынешнего кризиса и заметила в связи с этим, что для его разрешения необходимы «исключительные» меры.

Глава Правительства Финляндии также выразила надежду на помощь со стороны Еврокомиссии. Она предположила, что одной из мер по разрешению ситуации может стать установление потолка цен на электричество.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министры финансов стран «Большой семерки» представят план по установлению предельной стоимости российской нефти. Страны Запада стали ужесточать санкции против России, включая ее энергосектор, после начала специальной военной операции на Украине.

#финляндия
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